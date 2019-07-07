В Иркутской области остался один подтопленный населенный пункт

Город Тулун в Иркутской области — единственный населенный пункт, остающийся подтопленным в результате паводка. Подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками, сообщили в региональном МЧС. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказании адресной помощи населению задействованы 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. Погибли 22 человека, пострадали более 400. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов, около 33 тыс. человек лишились имущества. Ущерб оценивается в 28 млрд руб.

По последним данным, найдены 30 человек, пропавшие во время паводка.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».