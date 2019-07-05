5 млрд рублей инвестируют в производство керамической плитки

Проект строительства фабрики по производству керамической плитки на территории Дзержинска с объемом инвестиций более 5 млрд руб. инвестсовет при губернаторе одобрил еще в конце 2014 года. Компания «Юникерамикс» оформила права на земельный участок в Дзержинске. На данный момент проходит разработка проектной документации.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Производственная мощность составит 25 млн кв. м керамической плитки в год. Предполагается, что фабрика создаст 550 новых рабочих мест.

Недавно в Дзержинске открылась модернизированная технологическая линия по производству ПВА-дисперсий мощностью 3600 тонн. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, открытие новой линии стало вторым этапом инвестиционного проекта предприятия по выпуску импортозамещающих продуктов. Общая стоимость проекта оценивается в 450 млн рублей.