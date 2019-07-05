Главные новости к утру 5 июля

Как узнал “Ъ”, «Интергео» Михаила Прохорова попросила 60 млрд руб. господдержки для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать этот вопрос.

АвтоВАЗ 5 июля возобновит производство в Тольятти и Ижевске. Оно было приостановлено с 3 июля из-за срыва поставок комплектующих.

Оппозиция и военные в Судане согласовали состав высшего органа власти — суверенного совета, который будет действовать в течение трех лет. В обязанности совета входит, в частности, формирование нового правительства. О ситуации в Судане

Украинские спецслужбы задержали в Донбассе бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Его могут подозревать в причастности к сбитому в 2014 году малазийскому Boeing MH17.

ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020 годов. По словам замглавы Росавтодора Евгения Носова, в целом автомагистрали рассчитаны на скорость 150 км/ч. О новом ГОСТе

О предстоящих 5 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.