АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля

Концерн АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства в Тольятти и Ижевске 5 июля после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих. Группа компаний «Автокомпонент», которую обвинили в срыве поставок автокомпонентов, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗ с 4 июля. К решению проблемы подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин.

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме»,— сообщили ТАСС в компании.

Ранее АвтоВАЗ сообщил, что с 3 июля приостанавливает производство автомобилей в Тольятти и Ижевске на неопределенный срок. Представители «Автокомпонента» объяснили срыв поставок тем, что сторонам не удалось согласовать цены на комплектующие. В прошлом году АвтоВАЗ уже останавливал производство из-за перебоев в поставках.

Подробнее о проблемах с поставками читайте в публикации “Ъ” «АвтоВАЗу не хватило запчастей».