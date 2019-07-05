Главные анонсы 5 июля

Завершается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму. Выборы 45 депутатов столичного парламента пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. «Единая Россия» не выдвигает никого ни в одном из округов, но поддерживает кандидатов-самовыдвиженцев. Как оппозиция собирала подписи

В 8:41 по московскому времени с космодрома Восточный состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Она должна вывести на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М». Это первый в 2019 году пуск с космодрома Восточный.

В Москве состоится запуск новых мультимодальных маршрутов (поезд + автобус) ОАО РЖД в Арзамас, Чебоксары и Городец через Нижний Новгород. Компания пока тестирует продажу автобусных билетов в офлайновых кассах в нескольких регионах. Запуск онлайн-агрегатора может стоить до 100 млн руб. Подробнее о проекте

АвтоВАЗ возобновляет производство в Тольятти и Ижевске после приостановки, вызванной срывом поставок комплектующих. Группа компаний «Автокомпонент», которую обвинили в срыве поставок автокомпонентов, полностью возобновила поставки на АвтоВАЗ с 4 июля. К решению проблемы подключились губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин. О проблемах с поставками

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд огласит приговор предполагаемому члену банды Басаева Аслану Яндиеву. Он обвиняется в участии в банде Шамиля Басаева, в причастности к нескольким террористическим актам в Северной Осетии, в покушении на убийство, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Подробнее о деле