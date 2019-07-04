Правительство не планировало покупать для санитарной авиации Falcon вместо SSJ 100

Правительство не планировало покупать для нужд подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства самолет иностранного производства, заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Так там прокомментировали просьбу министра здравоохранения Вероники Скворцовой предоставить для санитарно-авиационной эвакуации не отечественный Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

«Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан»,— заявили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее стало известно, что госпожа Скворцова обратилась в правительство с просьбой предоставить французский самолет для санитарной авиации. По мнению главы Минздрава, среди преимуществ Falcon 7X: малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах, и стоимость — он обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ 100 — в 5,425 млрд руб.