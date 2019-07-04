«Они, возможно, вполне сознательно пожертвовали своей жизнью»

Трагедия в Североморске произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке. Официальную версию назвал глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в Кремле. Министр заявил, что пожар «далее получил некое распространение». ЧП произошло 1 июля. Погибли 14 моряков, в том числе герои России, капитаны первого и второго ранга. Шойгу уточнил, что на борту была ядерная энергетическая установка: сейчас она изолирована, безлюдна и в работоспособном состоянии. Глава Минобороны также доложил президенту, что аварийный глубоководный аппарат будет полностью восстановлен, а рабочее состояние ядерной энергоустановки «позволяет надеяться на достаточно короткие сроки». В любом случае за пожаром стоял целый комплекс причин, считает военный обозреватель портала Mil.Press FLOT Дмитрий Жаворонков. С ним беседовала ведущая “Ъ FM” Наталья Жданова.

— Следует разделить три момента. Человеческий фактор — он, к сожалению, никогда не сбрасывается со счетов. Технической фактор, то есть какая-то поломка, неисправность, может быть, брак, хотя это очень сомнительно, учитывая, как проверяются такие устройства для подобной техники. И внешний фактор, о котором мы не можем предположить что-либо сейчас.

— Как устроены вот аккумуляторные батареи, где они находятся? Можно ли было как-то их изолировать? Люди имеют доступ к ним?

— Обслуживание в большинстве случаев происходит исключительно на верфи, где осуществляется ремонт, или на заводе-строителе.

Говорить об устройстве такой техники — это профанация, поскольку сообщение каких-то существенных сведений неправильно, а гадание на кофейной гуще непрофессионально.

Я бы обратил внимание на историю с кислородом. Существовали эксперименты в 80-х годах, когда в отсеке подводной лодки понижали его уровень, и при определенной отметке пожар не развивался — это первый момент. Второй момент — это обновление систем обнаружения и тушения пожара. И третий момент — это создание серии судов спасателей-подводников. Мы можем очень долго выяснять, что произошло, но у нас есть огромное количество подводных лодок, которые, находясь на глубине более 100 метров, могут просто не получить помощь, потому что на Северном флоте до сих пор нет ни одного спасателя подводных лодок с глубоководным водолазным комплексом.

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— Внутри таких станций и подводных лодок есть автоматическая система пожаротушения?

— Да, она есть. И я полагаю, что она сработала штатно. Но, к сожалению, из-за какого-то фактора ситуация осложнилась, и люди приняли решение задраиться в отсеке и вести борьбу с огнем, по всей видимости, таким образом спасая свой объект морской техники. Я полагаю, что это было сознательное решение, и не нам его сейчас обсуждать.

— Может быть, это решение связано с тем, что там находилась ядерная установка — Сергей Шойгу сказал именно об этом — и могли быть более серьезные последствия?

— Именно поэтому они, возможно, вполне сознательно пожертвовали своей жизнью, чтобы сохранить подводную лодку.

— А если бы огонь достиг ядерной установки, какие могли быть последствия?

— Это зависит от того, как развивался бы пожар. Это происходит стремительно на подводной лодке. Но мы также знаем, что ядерная установка обыкновенно достаточно хорошо защищена от таких историй, поэтому какое-то время и у экипажа, чтобы покинуть, и у спасателей, чтобы добраться до лодки, могло бы быть.