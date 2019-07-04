Деловая активность в России уменьшилась впервые с 2016 года

Деловая активность России в июне снизилась впервые с начала 2016 года, свидетельствуют данные IHS Markit. Как отмечается, совокупный индекс PMI в июне снизился до 49,2 пункта (в мае — 51,5), упав ниже критического значения в 50 пунктов. Последний раз он опускался ниже этой отметки в январе 2016 года.

Индекс, отражающий деловую активность в сфере услуг, составил 49,7 пункта, в промышленности — 49,8.

Эксперты отмечают, что в этот период сокращались новые заказы и рабочие места. Ожидания предпринимателей упали до трехмесячного минимума на фоне слабого спроса и покупательной способности.

По данным индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI, в начале 2019 года этот показатель повысился. Наиболее положительная динамика наблюдалась с продажами, кадрами, инвестициями и доступностью финансирования.

Подробнее — в приложении “Ъ” «Деловой климат пошел на вырост».