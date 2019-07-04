В Петербурге с начала года расселили более 1,8 тыс. коммуналок

По итогам шести месяцев текущего года в Петербурге улучшили свои жилищные условия 4 662 семьи, ранее проживавших в коммунальных квартирах. Всего за этот период времени расселено 1 809 коммуналок. Социальные выплаты на сумму более 2,7 млрд рублей предоставлены 2 464 семьям городских очередников. Об этом сообщили в Жилищном комитете Петербурга.

До конца года планируется улучшить жилищные условия еще порядка 8 тыс. семей и расселить 3,3 тыс. коммунальных квартир.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский ЗакС поддержал законопроект о расселении коммунальных квартир и реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда в историческом центре города. Согласно документу, расселять коммуналки предлагается с использованием государственно-частного партнерства.