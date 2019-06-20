Петербургский ЗакС одобрил законопроект о расселении коммуналок

Депутаты Заксобрания Петербурга большинством голосов поддержали законопроект о расселении коммунальных квартир и реставрации, капитальном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда в историческом центре города. Согласно документу, расселять коммуналки предлагается с использованием государственно-частного партнерства. Также за счет инвесторов будут ремонтировать исторические дома в центре Петербурга, находящиеся в аварийном состоянии.

“Ъ-СПб” писал, что в 2019 году в Петербурге планируется расселить более 3 тыс. коммунальных квартир.

Ранее ЗакС принял законопроект, касающийся социальной выплаты очередникам, которую в приоритетном порядке смогут получать те петербуржцы, которые состоят в очереди на улучшение жилищных условий свыше 15 лет.