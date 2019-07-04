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Додон рассчитывает получить скидку на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду на то, что Россия предоставит скидку на поставляемый молдавским потребителям газ. Политик рассчитывает получить дисконт на четыре-пять месяцев до конца года.

«Нужно договориться с Россией о скидке на газ, я уже начал проталкивать эту идею — не буду разглашать детали. Надеюсь, что до середины августа у меня будет возможность обсудить с высшим руководством России эту возможность»,— сказал политик в эфире телеканала NTV (цитата по агентству «Прайм»).

Господин Додон добавил, что в Moldovagaz в ближайшее время должно смениться руководство. Новый глава компании будет избран по согласованию с «Газпромом». В дальнейшем будут переоценены все имеющиеся резервы, после чего «получится разобраться в ситуации с тарифами».

Молдавия закупает российский газ по договору, который был заключен в 2008 году и затем неоднократно продлевался. Нынешний контракт действует до 31 декабря 2019 года.

О попытках Молдавии диверсифицировать поставки читайте в колонке Юрия Барсукова «Сумма газа от смены сторон света не меняется».

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