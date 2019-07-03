Европейский университет получил положительное заключение об аккредитации

Европейский университет получил положительное заключение Рособрнадзора по магистерским программам и ожидает приказ об аккредитации.

В полученном вузом заключении установлено соответствие программ университета государственным образовательным стандартам ( ГОС), сообщает «Интерфакс».

“Ъ-СПб” писал, что Европейский университет подал документы на аккредитацию образовательных программ весной. У вуза уже есть лицензия на ведение образовательной деятельности, дополнительная аккредитация нужна для выдачи дипломов.

В 2017 году Европейский университет был лишен лицензии на обучение студентов. Право на ведение образовательной деятельности вуз вернул в 2018 году.