Европейский университет в Петербурге пока не получил государственную аккредитацию

Рособрнадзор пока не выдал Европейскому университету в Петербурге документы о получении им государственной аккредитации. При этом все сроки вышли еще 25 июня, в самом вузе по этому поводу испытывают некоторое недоумение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата ректора Аллу Самолетову.

При этом, по словам представителя Европейского университета, панику там пока не поднимают, поскольку это «достаточно распространенная ситуация». Между тем, по данным госпожи Самолетовой, на сайте Рособрнадзора уже есть опубликованные приказы по проверкам, которые проходили позже, чем в Европейском университете.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Европейский университет в Петербурге подал документы на аккредитацию образовательных программ в Рособрнадзор в середине апреля. У вуза уже есть лицензия на ведение образовательной деятельности, однако дополнительная аккредитация нужна для выдачи дипломов государственного образца.