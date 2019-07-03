«Диалог в атмосфере атлантической прохлады»

Несколько продолжительных раундов переговоров понадобились европейским лидерам, чтобы определить состав будущего руководства ЕС. Наконец 2 июля компромисс был найден. Ключевой пост председателя Еврокомиссии займет (в случае одобрения со стороны Европарламента) действующий министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Биография госпожи фон дер Ляйен, пожалуй, идеально соответствует новой должности. Ее отец Эрнст Альбрехт работал на руководящих позициях в Еврокомиссии и долгое время возглавлял правительство Нижней Саксонии. Супруг — Хайко фон дер Ляйен, представитель древней дворянской фамилии. Пара воспитывает семерых детей. До 13 лет Урсула фон дер Ляйен проживала в Брюсселе, некоторое время обучалась в Лондоне и четыре года провела в американском Стэнфорде. Убежденный евроатлантист и сторонник глубокой европейской интеграции, госпожа фон дер Ляйен, кажется, готова отстаивать стратегические установки Европейского союза.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, возражавший против кандидатуры немца Манфреда Вебера на пост председателя Еврокомиссии из-за опасений по поводу растущего немецкого господства в ЕС, в итоге получил гораздо более влиятельного представителя Германии на руководящем посту. Управленческого опыта, в дефиците которого упрекали господина Вебера, у Урсулы фон дер Ляйен достаточно. Почти 15 лет она занимала министерские должности в кабинетах Ангелы Меркель, став первой в истории Германии женщиной—министром обороны. Ярких успехов на занимаемых постах госпожа фон дер Ляйен не добилась, однако смогла проявить твердость характера, амбициозность и устойчивость к критике. В отличие от Манфреда Вебера, на посту главы Еврокомиссии она будет сравнительно самостоятельной фигурой.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен Фото: Hannibal Hanschke, Reuters

Переход Урсулы фон дер Ляйен в Еврокомиссию во многом соответствует интересам Ангелы Меркель. Руководство Минобороны ФРГ который год находится под огнем критики за неэффективное расходование бюджетных средств. Сломанная боевая техника и нехватка даже самого простого обмундирования неизменно вменяются в ответственность министру. Отправив госпожу фон дер Ляйен «на повышение», канцлер Меркель получает возможность нейтрализовать общественный негатив вокруг немецких вооруженных сил и назначить министром обороны более профильного для этой сферы специалиста.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выступала за увеличение военного бюджета ФРГ, вступив по этому вопросу в конфликт с министром финансов Олафом Шольцем. Она фактически соглашалась с критикой президента США Дональда Трампа, который при каждом удобном случае напоминает о нарушении Германией бюджетных обязательств в рамках НАТО. Для Ангелы Меркель, не склонной торопиться наращивать расходы на оборону, уход госпожи фон дер Ляйен будет означать временное снижение градуса дебатов по финансированию военного ведомства.

Для России работа Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии будет означать сохранение действующего состояния отношений с евробюрократией, весьма далекого от гармонии.

Госпожа фон дер Ляйен известна критическими высказываниями в адрес российского правительства и выступает сторонником существующего санкционного режима между Россией и ЕС. Его отмена в ближайшее время маловероятна. Диалог будет продолжаться в атмосфере атлантической прохлады.

В то же время новый глава Еврокомиссии вряд ли пойдет и на резкое ухудшение отношений с Москвой. Большинство высказываний Урсулы фон дер Ляйен о России носят рутинный характер, призванный продемонстрировать ее солидарность с позицией политического мейнстрима Запада. Вероятно, в отношении России она предпочтет придерживаться прагматичной линии, сочетая критику и сотрудничество там, где это возможно. Атаки на «Северный поток-2» продолжатся, но серьезной угрозы для реализации проекта со стороны руководства ЕС нет.

Многое в действиях Урсулы фон дер Ляйен будет зависеть от того, предпочтет ли она считать должность главы Еврокомиссии потолком своей политической карьеры. Как и Ангела Меркель, госпожа фон дер Ляйен пришла в большую политику в сравнительно зрелом возрасте. Стремительный карьерный взлет сформировал у нее большие амбиции, с которыми приходилось считаться даже канцлеру Меркель. После опыта руководства Еврокомиссией Урсула фон дер Ляйен может претендовать и на должность генсека НАТО, и на пост канцлера ФРГ. В этом случае от нее стоит ожидать более результативной политики, чем в годы работы министром обороны ФРГ.