В Краснодаре планируется провести митинг против повышения цен за проезд

Краснодарское региональное отделение партии «Социальной Защиты» намерено 13 июля провести митинг против повышения цен за проезд в общественном транспорте и отмены скидки при оплате проезда транспортной картой. Митинг будет проходить у здания городской Думы, на улице Красной, 122 с 12.00 до 14.00.

Пресс-служба отделения партии разместила пресс-релиз, в котором призывает горожан принять участие в митинге. По словам представителя партии Дениса Деулина, партия «Социальной Защиты» выступает не только за сохранение прежней цены, но и за действие скидки по льготным транспортным картам.

В мэрии пока не ответили на уведомление партийцев о проведении митинга.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара повысится до 28 рублей.

Елена Рыжкова