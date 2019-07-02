Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара повысится до 28 рублей

Со следующего понедельника, 8 июля, проезд в общественном транспорте Краснодара будет стоить 28 руб. Тариф повысится на 2 руб. Предыдущее повышение тарифа с 23 до 26 руб. произошло 20 апреля 2018 года.

Как сообщили в мэрии кубанской столицы, рост стоимости проезда связан с инфляцией (4,3%), ростом ставки НДС (до 20%), стоимости электроэнергии (на 10%), ГСМ (на 9,6%) и запчастей (на 10%). По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, новый тариф также позволит проиндексировать зарплату сотрудникам трамвайно-троллейбусного управления в среднем на 4,3%, которая не поднималась с 1 февраля 2016 года. Существующая стоимость проезда, по расчетам чиновников, на 7% ниже фактической себестоимости, которая сегодня составляет 27,78 руб.

Господин Грачев отмечает, что на сегодняшний день недокомплект по водителям МУП «КТТУ» составляет 24% (324 человека) от штатной численности, по кондукторам — 26% (397 человек).

Отмечается, что благодаря прошлогоднему повышению тарифа кредиторская задолженность КТТУ снизилась за год с 800 млн руб. до 215 млн руб. В парке управления 268 трамваев, 183 троллейбуса и 169 автобусов. Средний возраст трамваев составляет 30 лет, троллейбусов — 16 лет, автобусов — более 4 с половиной лет.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, администрациия Краснодара в ближайшие дни разместит на сайте госзакупок информацию о покупке 10 новых троллейбусов с автономным ходом. Для этого муниципалитет выделил 123 млн руб. Еще две таких машины за свой счет купит КТТУ.

Дмитрий Михеенко