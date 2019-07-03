Киев не против обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных»

Украинская сторона не возражает против освобождения пленных в формате «всех установленных на всех установленных», но предлагает ускорить процесс пошаговым выполнением этой формулы. Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего президента Украины и ее представителя на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер. «Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается»,— написала она в Facebook.

Госпожа Олифер выразила надежду, что следующая встреча трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной.

Напомним, господин Кучма в 2014–2018 годах участвовал в переговорах по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, и именно его подпись стояла под минскими соглашениями — планом деэскалации конфликта. Осенью 2018 года Леонид Кучма покинул пост переговорщика от Украины. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов тогда говорил, что причиной отставки стал преклонный возраст бывшего президента — ему в то время уже исполнилось 80 лет. Однако люди, работавшие с экс-президентом в то время, уверяют, что реальная причина была иной.

О переговорах по Донбассу читайте в публикации “Ъ” «Леонид Кучма вызвал Донбасс на себя».