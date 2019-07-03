Самозанятых заподозрили в работе

Отраслевое лобби частных агентств занятости заявило о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Это позволяет компаниям экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога. При этом обязанность выплаты налогов ложится на самих работников, а их нахождение на рабочих местах компании объясняют арендой помещения у компании. В ФНС, впрочем, отмечают, что отслеживают подмену компаниями работников самозанятыми в режиме онлайн и ведут предупредительную работу, при этом во время эксперимента штрафовать таких работников не будут.

Об активности недобросовестных работодателей заявили в Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ). Речь идет о схеме, в которой компании нанимают работников не по трудовому договору, а привлекают к сотрудничеству работника, зарегистрированного в качестве самозанятого. «При этом объяснить нахождение человека на рабочем месте можно тем, что он арендует данную площадь у кадровой компании, подкрепив это соответствующим договором»,— поясняют в АЧАЗ.

Напомним, режим налогообложения самозанятых освобождает их от подоходного налога и НДС в обмен на 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам. При этом доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн руб. Эксперимент с начала года проводится в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Наем офисных сотрудников под видом самозанятых позволяет работодателям избегать уплаты налогов по стандартной ставке (13% для резидентов и 30% — для нерезидентов РФ) и страховых взносов (еще 30% фонда оплаты труда). В отдельных случаях компания может рассчитывать на льготы от государства.

«Многим работодателям такой вариант кажется очень привлекательным: они увольняют сотрудников, чтобы оформить их как самозанятых, в том числе в штат кадровых агентств. При этом основной целью такой схемы является оптимизация налогов и возложение рисков на кадровое агентство»,— замечают в ассоциации. Ее генеральный директор Екатерина Горохова говорит, что «схема с самозанятыми не только основана на уходе от уплаты налогов, но и вынуждает необоснованно заключать с сотрудниками гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что лишает их права на отпуск и социальные выплаты». При этом, по ее словам, бизнес при таких схемах рискует не меньше, поскольку сознательно идет на работу с самозанятыми через кадровые агентства — а регулятор вправе привлекать как агентства, так и заказчиков к солидарной ответственности.

«После появления закона о самозанятых до нас стали доходить сведения о том, что руководители отдельных российских компаний злоупотребляют нормами этого налогового эксперимента»,— подтверждает и член наблюдательного совета АЧАЗ, советник практики трудового права Baker McKenzie Евгений Рейзман. Регулятору пришлось наложить несколько показательных штрафов и инициировать поправки к закону, по которым доход бывших работников от работ по гражданско-правовым договорам с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения не считается профессиональным и не дает налоговых льгот. «Пытаясь компенсировать потерянную "лазейку", отдельные руководители и пытаются использовать частные агентства занятости для аналогичного злоупотребления, то есть уговорить их заключить такие же гражданско-правовые договоры со своими бывшими работниками, как с самозанятыми»,— говорит господин Рейзман. В случае проверки такие агентства будут оштрафованы, а отношения работодателей с псевдо-«самозанятыми» будут признаны трудовыми.

В ФНС, впрочем, “Ъ” заявили, что не разделают мнения агентств о распространенности такой практики. «Нам приходилось делать отдельным организациям предупреждения о недопущении подмены самозанятым работника — но системной проблемы пока нет, ведь теперь подобные действия становятся заметными практически в режиме онлайн»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ФНС. Кроме того, в службе напомнили, что в первый год эксперимента штрафовать за нарушение закона самих самозанятых не планируют.

Татьяна Гришина