Организатор балийских терактов погорел на пальмовом масле

Полиция Индонезии рассказала подробности поимки лидера действующей в стране террористической организации «Джемаа Исламия», аффилированной с «Аль-Каидой» (обе организации запрещены в РФ). Пару Виджаянту, которого обвиняют в подготовке крупнейших терактов в Индонезии, выследили по работе боевиков на принадлежащих ему плантациях пальмового масла. Несмотря на арест, правоохранители считают, что организация все еще представляет серьезную угрозу безопасности страны.

Пара Виджаянта — главарь «Джемаа Исламия», организации, ставящей своей целью установление исламского халифата в Юго-Восточной Азии. Арестованного обвиняют в подготовке крупнейших терактов в Индонезии, включая атаку на Бали 2002 года, которая привела к гибели более 200 человек, и финансировании отправки боевиков в ряды «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии. «"Джемаа Исламия" активно набирает людей, посылает их в другие страны, создавая сеть для сбора разведывательной информации, позволяя молодым бойцам набираться опыта для последующего ведения террористической деятельности в Индонезии»,— заявил пресс-секретарь индонезийской полиции Деди Прасетио.

Будучи по образованию инженером, в 2000 году нынешний лидер «Джемаа Исламии» прошел подготовку в лагере джихадистов на Филиппинах. Один из его бывших учителей, Назир Абас, сейчас сотрудничает с властями. Он характеризует Пару Виджаянту как «схватывающего все на лету ученика с большими способностями к обращению с оружием». Тогда же Виджаянта стал учеником духовного лидера группировки Абу Бакара Башира, отчего позднее получил прозвище кронпринца «Джемаа Исламии».

Пара Виджаянта был задержан в отеле неподалеку от Джакарты специальным контртеррористическим отрядом Densus 88, созданным после теракта 2002 года.

Обнаружить Виджаянту, по признанию полиции, было трудно: он всегда скрывал лицо.

Была арестована и его жена, также активный член организации. Выследить террориста удалось благодаря его коммерческой деятельности: полиция обнаружила принадлежащие Паре Виджаянте плантации пальмового масла на Калимантане и Суматре. Как рассказал во вторник агентству Reuters Деди Прасетио, средства были нужны для рекрутирования людей и их отправки в Сирию.

Во второй половине 2000-х годов индонезийские власти при активной поддержке США и Австралии усилили борьбу с терроризмом. После ликвидации лидера «Аль-Каиды» Осамы бен Ладена в 2011 году правительство Индонезии ожидало окончательного упадка «Джемаа Исламии». Однако, несмотря на временное ослабление группировки, ее новое поколение представляет большую угрозу для страны, нежели более многочисленное «Исламское государство» (запрещено в РФ), полагает полиция страны. «На данный момент опасность, исходящая от "Джемаа Исламии", заключается не в терактах, а в организационной подготовке построения халифата в Индонезии»,— сообщил господин Прасетио. Группировка, по его словам, активно контактирует с «Аль-Каидой» и «Талибаном» (запрещен в РФ), а также имеет ячейки на территории Малайзии и Сингапура.

Александра Фокина