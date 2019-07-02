Трест «Леноблреставрация» отреставрирует церковь Божией Матери Милующей за 283, млн рублей

ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» объявило победителя конкурса на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Церковь Божией Матери Милующей», расположенного на Большом проспекте В.О.

Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчиком выбрано АО «Трест "Леноблреставрация"», которое предложило отреставрировать церковь за 283,4 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составляла более 286,3 млн рублей.

Проведение работ подразумевает демонтаж оставшегося после морского учебного заведения оборудования, гидроизоляцию помещения, ремонт фасадов и кровли, восстановление лепнины.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации также объявила конкурс на реставрацию Выборгского замка за 60 млн руб.