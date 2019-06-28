На реставрацию строений на территории Выборгского замка потратят 60 млн рублей

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы на Замковом острове в Выборге. Как сообщается на сайте госзакупок, работы оцениваются в 58,4 млн рублей.

Предмет закупки — работы в корпусе «Арсенал» на территории Выборгского замка, памятника федерального значения. Заявки на участие в тендере ждут до 19 июля, победителя объявят 2 августа.

Добавим, что Выборгский замок — единственный в России сохранившийся европейский замок эпохи средневековья.