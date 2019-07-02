Суд приговорил члена банды GTA еще к 20 годам тюрьмы за попытку побега

Мособлсуд признал члена банды GTA Хазратхона Додохонова виновным по делу о нападении на конвоиров при попытке побега из суда. Преступника приговорили к 20 годам лишения свободы, сообщает «Интерфакс». С учетом предыдущего пожизненного приговора суд окончательно утвердил Додохонову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

«Признать Додохонова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)»,— огласил приговор судья Денис Ворхликов.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших по делу, бывшего сотрудника Росгвадии Михаила Фортушняка. В его пользу с Додохонова взыскали 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, судебный процесс над участниками банды GTA начался в августе 2016 года. Девяти членам банды предъявили обвинение в убийстве 17 человек, покушении на убийство еще двух, бандитизме, разбоях, незаконном обороте и изготовлении оружия (ст. 105, 209, 162, 222 и 223 УК РФ), что предполагало высшую меру наказания.

1 августа 2017 года года перед началом судебного процесса в Мособлсуде участники банды атаковали в лифте конвой. Напав на конвойных, злоумышленники завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже. Пятеро нападавших были застрелены. Из четверых выживших один получил 20 лет колонии, остальные — пожизненное заключение.

О предыдущем приговоре суда читайте в публикации “Ъ” «Пожизненное после посмертного».