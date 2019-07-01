ВМС Украины объявили о корректировке плана учений из-за вмешательства «северного соседа»

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, комментируя многонациональные учения «Си Бриз-2019» (Sea Breeze-2019), заявил, что «попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб». «Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений»,— подчеркнул он.

«Новые вызовы — это именно то, чему мы учимся противодействовать в слаженной команде многонациональных сил»,— заявил руководитель учений от американской стороны Мэтью Леман. «Какие бы нам не создавали преграды недружественные силы, наш ответ: "вместе мы сильнее"»,— сказал он.

Учения проводятся на Украине с 1997 года. Их организаторами выступают Киев и Вашингтон. Учения открыты для участия военнослужащих из стран-членов НАТО.

Sea Breeze-2018 стартовали 9 июля и продлились до 21 июля.

Маневры этого года начинаются 1 июля. В них принимают участие представители 19 стран, среди которых Канада, Эстония, Франция, Грузия, Латвия, Норвегия, Польша, Швеция, Турция и Великобритания. В рамках учений в Черное море вошел американский эсминец Carney.