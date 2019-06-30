Российские военные следят за эсминцем США Carney в Черном море

Российские военные отслеживают действия американского эсминца Carney, который вошел в Черное море вечером 29 июня, заявили в воскресенье в Минобороны. «Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия военно-морских сил США Carney сразу после его вхождения в акваторию Черного моря»,— говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ (цитата по «Интерфаксу»).

За действиями эсминца наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый». «На всем протяжении пребывания эсминца Carney в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота»,— уточнили российские военные.

Напомним, американский эсминец зашел в акваторию Черного моря в 19:20 мск 29 июня. По международной конвенции Монтрё время его пребывания не должно превысить 21 сутки.

Согласно материалам на сайте шестого оперативного флота ВМС США, американский эсминец направляется в Одессу на военные учения Sea Breeze, которые проводят Украина и США. Маневры стартуют 1 июля. В них примут участие представители 19 стран, среди которых Канада, Эстония, Франция, Грузия, Латвия, Норвегия, Польша, Швеция, Турция и Великобритания.