«Аквилон Инвест» построит МФК на участке, который ранее занимал завод «Петмол»

26 июня, среда
Холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок площадью 5,1 га, который ранее входил в территорию завода «Петмол» на Обводном канале. Девелопер планирует построить на нем многофункциональный комплекс площадью около 70 тыс. кв. м, включающий жилую и коммерческую недвижимость.
Новый земельный участок вместе со всей необходимой разрешительной документацией был приобретен холдингом у ГК «Меридиан». На рынок ЖК Promenade планируется вывести летом.
Добавим, что застройка на землях «Петмола» ведется в рамках проекта редевелопмента территорий «Измайловская перспектива».