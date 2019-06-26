«Аквилон Инвест» построит МФК на участке, который ранее занимал завод «Петмол»

Холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок площадью 5,1 га, который ранее входил в территорию завода «Петмол» на Обводном канале. Девелопер планирует построить на нем многофункциональный комплекс площадью около 70 тыс. кв. м, включающий жилую и коммерческую недвижимость.

Новый земельный участок вместе со всей необходимой разрешительной документацией был приобретен холдингом у ГК «Меридиан». На рынок ЖК Promenade планируется вывести летом.

Добавим, что застройка на землях «Петмола» ведется в рамках проекта редевелопмента территорий «Измайловская перспектива».