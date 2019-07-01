Депутаты предлагают запретить частные камеры для фиксации нарушений ПДД

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить использование частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Документ подготовлен депутатами от ЛДПР, в его разработке участвовали вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующее законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать административные правонарушения на дороге при помощи камер. При этом частники получают выплаты, размер которых зависит от суммы штрафов. В связи с этим, считают депутаты, владельцы камер «крайне заинтересованы» в большем количестве зафиксированных нарушений.

«Многие недобросовестные владельцы в целях увеличения количества выявленных административных правонарушений некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права собственников (владельцев) транспортных средств»,— указано в документе.

Для защиты прав автовладельцев законопроектом предлагается дополнить ст. 2.б1 Кодекса об административных правонарушениях примечанием о том, что камеры «должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации», а порядок их установки будет определять правительство.