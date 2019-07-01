В работе Тинькофф-банка произошел сбой

В работе приложения Тинькофф-банка произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство пользователей жалуются на то, что не могут войти в систему (84%).

Еще 13% сообщили о сбое всех сервисов, 1% не может перевести деньги. Как следует из данных сервиса, жалобы начали массово поступать после 10:00.

Позднее банк сообщил в Twitter, что сбой устранен.

Накануне, 30 июня, Тинькофф-банк предупредил о том, что его клиенты могут столкнуться с с трудностями при входе в мобильный банк из-за технических причин. Проблемы должны быть устранены до 2 июля. В пресс-службе банка в этот же день сообщили “Ъ”, что у некоторых пользователей могут возникнуть проблемы, но неполадки устранят в течение часа.