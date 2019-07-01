«Слуги народа» поселятся в Музее Ленина

Офис президента Украины Владимира Зеленского, называвшийся при прежних лидерах страны президентской администрацией, готовится к переезду. Чиновники покинут бывшее здание ЦК Компартии Украины и обоснуются в другом объекте советского архитектурного наследия — бывшем Музее В. И. Ленина. Переоборудование этого здания поручено одному из кандидатов в депутаты от «Слуги народа» на предстоящих выборах в Раду. Без малого $11,5 млн, необходимые для реконструкции, планируется получить от Европы в виде грантов. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Еще до своего избрания Владимир Зеленский обещал сменить янтарь, лепнину и ковровые дорожки президентской администрации на современный опенспейс. Объяснял он это необходимостью быть поближе к людям и подальше от прежних элит, десятилетиями работавших в построенном еще в 1930-е годы для размещения штаба Киевского особого военного округа здании на Банковой улице. В годы немецкой оккупации там размещался генерал-комиссариат, а с 1944 года и до развала Советского Союза кабинеты этого дома занимали сотрудники ЦК Компартии Украинской ССР.

Мало места и «совковая атмосфера», мешающая полноценной работе,— вот главные претензии Владимира Зеленского к Банковой.

Те, кому доводилось бывать в этом здании, уверяют, что там все еще царит советский дух, даже несмотря на обилие национальной символики и развешанные по стенам коридоров фотографии из зоны боевых действий на востоке Украины. Многочисленные кабинеты с обязательными приемными, дубовые столы, мрамор и позолоту Банковой не так давно сам господин Зеленский демонстрировал журналистам, объясняя, почему он хочет как можно скорее перебраться на новое место.

«Вот это прикольная вещь. Не понимаю, зачем она нужна, никогда не пользовался ею… Можно же дома душ принять»,— улыбался глава государства, показывая специальную раковину для мытья головы в смежной с его рабочим кабинетом комнате.

Эта экскурсия для журналистов совпала по времени с публикацией 25 июня указа главы государства о переименовании администрации президента в офис с одновременным сокращением штатной численности чиновников.

Вскоре президент лично принял скандально известного девелопера Андрея Ваврыша, который представил проект переоборудования под президентский офис выставочного и конференц-центра «Украинский дом», расположенного в начале Крещатика. Господин Ваврыш ранее работал в мэрии, но был уволен главой городской администрации Виталием Кличко после того, как был заподозрен в крышевании рынка уличной рекламы.

«Объект имеет необходимое пространство для реализации потенциала функционирования. Например, актовый зал, который вмещает почти 500 человек, наличие опенспейс... Здесь где-то 8 тыс. кв. м на 650 человек, то есть это очень комфортный, хороший показатель»,— объяснил президенту преимущества «Украинского дома» девелопер Ваврыш.

Правда, сейчас здание не готово принять даже часть из 650 сотрудников президентского офиса.

Объясняется это в первую очередь его особой архитектурой — в нем не хватает пространств, пригодных для офисной работы, так как строение изначально проектировалось как место для размещения музейной экспозиции. Здание было возведено в самом начале 1980-х годов как киевский филиал Центрального музея Ленина в Москве. На верхних этажах музея располагались документы и экспонаты, посвященные вождю большевиков, а на первом этаже стоял памятник Ленину.

Памятник демонтировали еще в начале 1990-х годов, а здание власти отдали под проведение выставок и конференций. В дни Майдана в «Украинском доме» какое-то время размещался резерв милицейского спецотряда «Беркут». А в 2016 году в «Украинском доме» прошла гражданская панихида по убитому в результате теракта журналисту Павлу Шеремету.

Киевское архитектурное бюро 33BY уже взялось за проект переоборудования «Украинского дома» под нужды президентской команды. Собственник бюро кандидат в депутаты от «Слуги народа» Иван Юнаков уже подсчитал, что работы займут не меньше девяти месяцев, а стоить будут порядка 300 млн гривен (около $11,4 млн). В разговоре с авторами журнала «НВ» господин Юнаков особо отметил, что эти деньги Владимир Зеленский намерен получить в виде западных грантов, не потратив ни копейки бюджетных денег. В здании планируется установить особую систему отопления, основанную на растапливании льда, внутренние стены будут в большинстве своем прозрачными, кабинет президента с выходящими на Европейскую площадь бронированными окнами будет расположен на четвертом этаже.

Здание на Банковой после переезда планируется отдать в распоряжение Национального художественного музея Украины (НХМУ), давно испытывающего нехватку помещений для размещения своей экспозиции.

Однако музейщики не слишком обрадовались такому подарку — дело в том, что НХМУ имел виды как раз на «Украинский дом» как на максимально приближенное к музейным нуждам здание в центре Киева. Конечно, от здания на Банковой НХМУ не отказывается, но считает, что государство должно не просто передать его музею, а и оплатить реконструкцию.

«Очевидно, что дом на Банковой абсолютно не соответствует музейным нуждам. Чтобы адаптировать для музейной деятельности здание, построенное в 30-х годах для штаба Киевского особого военного округа, нужны не только передача права собственности на здание и землю, но и программа его трансформации, организационное и финансовое обеспечение»,— говорится в официальном заявлении НХМУ.

Готовящийся переезд прямо затрагивает интересы еще одного музея — истории Киева. На четвертом и пятом этажах «Украинского дома» сейчас хранится порядка 300 тыс. предметов из фондов этого также страдающего от нехватки площадей музея. Его коллектив направил президенту обращение о том, что, прежде чем начать переоборудование «Украинского дома», необходимо предоставить новое помещение для экспозиции.

Источник “Ъ” в киевской мэрии уверяет, что проблемы музеев решаемы — в центре города достаточно подходящих для размещения их коллекций помещений.

И если центральные власти проявят настойчивость и найдут финансирование для реконструкции этих помещений, то одним лишь переездом офиса президента дело не ограничится.

«Не знаю ни одного человека в городской администрации, которому нравилось бы работать в здании мэрии,— говорит источник.— Это сплошной неуютный "совок", с этим зеленым сукном на столах и телефонами-вертушками. Мы бы перебрались в какой-нибудь бизнес-центр, на втрое меньшую площадь, а мэрию отдали бы в аренду под бутики с выгодой для городского бюджета. Не исключаю, что если у президента с его офисом все получится, то киевская администрация будет следующей в очереди на переезд»,— предположил источник, добавив, что еще в 2017 году у мэрии были планы переезда в другое здание, но по разным причинам они так и не были реализованы.