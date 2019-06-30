Пермский театр оперы и балета получит малый зал ДК имени Солдатова

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский встретился с коллективом пермского театра оперы и балета. Встреча носила неплановый характер – о том, что она состоится, коллектив учреждения оповестили лишь вчера днем.

Господин Торчинский на встрече рассказал работникам театра о том, как учреждение будет работать после ухода художественного руководителя Теодора Курентзиса. Он подтвердил многое из сказанного ранее, в том числе и губернатором Пермского края Максимом Решетниковом. В частности, что новая сцена будет строиться вне зависимости от планов господина Курентизса. Он впервые назвал ее предварительную стоимость – 10 млрд руб., из них 7 млрд руб. краевые власти рассчитывают получить из федерального бюджета.

Он также сказал, что краевые власти не планируют сокращать финансирование театра, и даже рассматривают возможность его увеличения. Напомним, значительная часть дополнительного бюджета выделялась на содержание оркестра MusicAeterna господина Курентизса, который, как известно, уезжает из Перми с маэстро. Несмотря на это объем финансирования сохранится, но его дальнейшее распределение является прерогативой исполнительной дирекции.

Сам театр, как и заявлялось ранее, получит директорское управление – теперь единоличным исполнительным органом станет директор, а художественным контентом будут заведовать дирижер, балетмейстер, руководитель оперной труппы.

Также министр сообщил о принятом решении выделить для репетиций театру оперы и балета малый зал пермского ДК имени Солдатова. Порядок управления этим активом театру еще предстоит выработать, отметил министр.

Напомним, руководство театра оперы и балета давно рассматривало площадку Муниципального дворца культуры (бывший ДК имени Солдатова) в качестве основной до завершения строительства новой сцены театра. Эта площадка была нужна именно для выступления оркестра MusicAeterna. Сейчас оркестр вынужден репетировать в арендуемом спортзале ДК имени Ленина.