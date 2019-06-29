«Ведомости» узнали о предстоящем визите Путина в Иркутскую область 29 июня

В городе Братске Иркутской области 29 июня поздно вечером должно пройти совещание с участием президента России Владимира Путина, на котором будет обсуждаться вопрос ликвидации последствий паводка, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к властям региона. В нем запланировано участие главы МЧС Евгения Зиничева, полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил он.

Если ничего не помешает намеченным планам, господин Путин прибудет в Иркутскую область, подтвердил «Ведомостям» собеседник, близкий к Кремлю.

28–29 июня Владимир Путин принимал участие в саммите G20 в японской Осаке.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в 3 районах региона. В городе Нижнеудинске водная стихия снесла частную усадьбу.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли три человека. Затоплены 4 тыс. домов.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».