Железнодорожная линия, связывающая юг и север Петербурга, пройдет через Пулково

Железная дорога, которую проложат, по предварительным заявлениям, от Сестрорецкого направления до Сосновой Поляны, пройдет через Пулково. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Олега Тони сообщает ТАСС.

Господин Тони отметил, что упрощение доступа к аэропорту «вошло в перечень первоочередных мероприятий» и в настоящий момент идет проработка маршрута трассы.

Топ-менеджер РЖД также добавил, что предполагаемая трассировка может содержать в себе подземные участки, однако на территории Пулково поезд пройдет не по туннелю, а в так называемой «выемке, условно на уровне земли». Первый этап проекта строительства реализуют до 2035 года.

Ранее “Ъ-СПб” уже сообщал, что власти Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают строительство железнодорожного сообщения между аэропортом, Витебским вокзалом и платформой «Лигово».