Балтийский завод начнет реконструкцию в 2022 году

Реконструкция Балтийского завода, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию, начнется в 2022 году. Об этом заявил журналистам гендиректор предприятия Алексей Кадилов. Как ранее сообщал ТАСС, на это будет направлено около 4 млрд рублей федеральных средств с 2022 по 2027 год.

«Это федеральные деньги для развития предприятия. Сейчас мы сформулировали техническое задание и будем объявлять конкурс на проект. Будет построен новый трубомедницкий цех, потому что старый цех у нас 1898 года. Второе — мы будем реконструировать цех изготовления секций, потому что сегодня мы делаем секции весом 75 тонн, а хотим делать 350-500 тонн. Работы начнутся в 2022 году»,— пояснил господин Кадилов.

В рамках визита на Балтзавод врио губерантора Перебурга Александр Беглов отметил, что предпритие обеспечено заказами до 2024 года. Он также добавил, что необходимо «пролоббировать» еще один проект, не уточнив какой именно. По словам господина Кадилова, речь идет о строительстве сверхмощного ледокола «Лидер», заказ на который получит дальневосточная верфь «Звезда» (строится консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка), однако решается вопрос о кооперации в проекте петербургской верфи.

Как ранее писал “Ъ-СПб”, Балтийский завод также может получить заказ на строительство еще двух ледоколов проекта 22220, общей стоимостью около 100,1 млрд руб.

Яна Войцеховская