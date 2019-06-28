В Горизбиркоме Петербурга подвели итоги работы в первом полугодии

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии представили статистику работы с обращениями за первое полугодие 2019 года. За это время зарегистрировано 580 обращений, жалоб и заявлений. От граждан поступили 318 из них. Из ЦИК России пришло 128 обращений, а от представителей политических партий — 110, сообщили “Ъ-СПб” в Горизбиркоме.

При этом правоохранительные органы писали в избирком 11 раз, а петербургские власти — семь. Последние шесть обращений пришли из «иных организаций», под которыми понимаются общественники и СМИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, ГИК обратится в СК РФ и прокуратуру в связи с нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге.

Олег Дилимбетов