Капвложения заскучали без бюджета

В июньском выпуске экономического обзора Банка России аналитики ЦБ фиксируют: в мае 2019 года инвестиции в годовом выражении снижались четвертый месяц подряд (см. график). В то же время ежемесячная динамика капвложений с учетом сезонности и календарности остается волатильной. По оценке ЦБ, в мае «после роста в предыдущем месяце инвестиции в основной капитал незначительно снизились». Отрицательный вклад в инвестиционную активность, по оценкам ЦБ, продолжает вносить сокращение госинвестиций, что может быть связано с динамикой расходов бюджета в рамках нацпроектов. На конец мая 2019 года более половины нацпроектов были исполнены менее чем на 20% бюджетных расходов на год, отмечают авторы документа.

Подавленной остается инвестактивность и в промышленности. По данным конъюнктурных опросов ИЭП имени Егора Гайдара, инвестпланы промышленности растеряли к апрелю весь оптимизм начала года, опустившись с +15 до –2 пунктов. В мае снижение показателя прекратилось, сменившись ростом до +5 пунктов, что, впрочем, может означать лишь начало формирования околонулевого плато, которое наблюдалось в 2017 и 2018 годах после взлета оптимизма в начале каждого года, отмечает автор исследования Сергей Цухло.

Дополнительным индикатором низкой инвестактивности выступает динамика импорта машин и оборудования из дальнего зарубежья, которая в мае ухудшалась, несмотря на укрепление рубля. В годовом выражении показатель снизился на 11,1% после роста на 5,2% в апреле, что лишь частично объяснимо действием календарного фактора. В ЦБ подчеркивают, что падение инвестиционного импорта наблюдалось по всем ключевым товарным позициям.

Околонулевую динамку в годовом выражении с начала года демонстрирует и строительство. В ЦБ объясняют это особенностями статистики. «Первоначальные данные Росстата об объеме строительства могут существенно расходиться с итоговой оценкой, что обусловлено практикой предоставления компаниями-подрядчиками неверной (чаще заниженной) статистики с последующими корректировками»,— уточняют они.

Оживления инвестактивности, как и экономики в целом, ЦБ ждет во втором полугодии, в том числе за счет «перехода к более интенсивной реализации национальных проектов и роста государственных инвестиций».

Алексей Шаповалов