В ОСК появится главный гражданский

Спустя полтора года у Объединенной судостроительной корпорации должен появиться вице-президент по гражданскому судостроению. По данным “Ъ”, этот пост может занять Леонид Вирохобский, ранее работавший в электроэнергетике. Источники “Ъ” говорят, что его кандидатура уже одобрена кадровым комитетом. 24 июня глава корпорации Алексей Рахманов говорил, что новый вице-президент выйдет на работу уже 10 июля. Собеседники “Ъ” отмечают, что снова на ключевую должность приходит человек, далекий от судостроения.

Как стало известно “Ъ”, новым вице-президентом по гражданскому судостроению Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) может стать Леонид Вирохобский. О том, что его кандидатура уже одобрена на кадровом комитете корпорации, “Ъ” рассказали три источника, знакомых с ситуацией. Но один из собеседников оговаривается, что с назначением господина Вирохобского «не все так просто» и окончательно вопрос не решен. В ОСК отказались от комментариев.

Леонид Вирохобский родился в 1971 году в Петербурге. В 1993 году окончил Ленинградский электротехнический институт, в 2002 году — Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 1995 года — на руководящих должностях в бизнес-структурах. В 2001–2002 годах работал директором департамента производства и реализации алкогольной продукции в ООО «Альфа-Эко М». С 2002 по 2003 год был исполнительным директором в ООО «Алмонт». С 2003 года работал в ООО «Русэнергосбыт», был исполнительным директором, вице-президентом этой компании. С 1 марта 2008 года — первый замгендиректора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (сейчас «Россети Центр и Приволжье»). Также работал замгендиректора ООО «Газпром инвест Восток». Входил в попечительский совет Федерации боевого джиу-джитсу Москвы.

Должность вице-президента по гражданскому судостроению была вакантной полтора года. В начале 2018 года этот пост покинул Евгений Загородний, занимавший его с декабря 2014 года и также пришедший из энергетики: он был главой ЭСК «Союз» и «Хевела», вице-президентом «Стройтрансгаза». Тогда источники “Ъ” рассказывали, что причиной его ухода из ОСК стало несоответствие поставленных задач, в частности по увеличению доли выпуска гражданской продукции, и имеющихся инструментов для их выполнения, учитывая санкции и т. д. (см. «Ъ-Онлайн» от 17 января 2017 года). После его ухода и. о. вице-президента был назначен Игорь Шакало, по совместительству директор департамента гражданского судостроения ОСК. Президент ОСК Алексей Рахманов уточнял, что в функции вице-президента по гражданскому судостроению будут входить привлечение клиентов и контроль за соблюдением контрактных сроков. После этого господин Рахманов и источники “Ъ” говорили, что кандидатуры на этот пост представлялись неоднократно, но до назначения так и не доходило.

24 июня Алексей Рахманов говорил, что кандидатура вице-президента выбрана, она направлена в кадровый комитет и 10 июля новый топ-менеджер выйдет на работу. Глава ОСК отметил, что дальше двигаться без руководителя нельзя, оговариваясь, что господину Шакало «без старшего товарища, который бы взял на себя часть представительских функций, дальше будет развиваться сложно». «Он находится на правильном месте,— говорит топ-менеджер,— но, когда мы его начинаем нагружать не совсем свойственными для его специализации вопросами, он начинает от этого сильно переживать и сильно уставать». Тогда же он сообщил, что в это же время в ОСК выйдет и вице-президент по военному кораблестроению, им станет экс-главком ВМФ РФ Владимир Королев.

Источники “Ъ” затрудняются дать оценку назначению господина Вирохобского на должность вице-президента по гражданскому судостроению: человек им незнаком. Но они отмечают, что снова на столь важную позицию приходит человек, далекий от судостроения и отрасли.

Анастасия Веденеева, Евгений Козичев