Классный ассортимент

Какие новые предметы предлагали ввести в российских школах

18 мая 2015 года глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выступил с инициативой ввести дисциплину «земледелие», либо обучать школьников сельскому хозяйству в рамках уроков труда. Для практических занятий он предложил выделить школам участки под огороды.

8 июня того же года в общественной организации «За безопасность» выступили с инициативой ввести факультативные уроки по безопасному селфи. Поводом для этого послужила серия несчастных случаев при попытке сделать фотографию.

24 июня 2017 года пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков предложил изучать в школах церковнославянский язык. По его словам, «это важно даже с точки зрения общего культурного, интеллектуального развития молодого человека». С подобной инициативой также выступали ректор МГУ Виктор Садовничий и президент СПбГУ Людмила Вербицкая.

21 января того же года министр культуры Владимир Мединский выступил с инициативой ввести курс по истории кино. По его словам, уже готовы методическое пособие и курс видеоуроков, а кроме того ведомство договорилось о бесплатных показах в школах лучших российских фильмов.

В том же году, 7 ноября, депутат Госдумы Владимир Сысоев предложил вернуть в программу по русскому языку дореволюционный речевой этикет. По его словам, он «отличался строгими правилами и имел собственную грамматику: например, "мама" и "папа" писали с большой буквы». Депутат подчеркнул, что введение старых уважительных обращений позволит повысить моральный облик общества.

17 ноября того же года эксперты РАНХиГС подготовили предложения по государственной национальной политике. В частности, речь шла о введении нового предмета — этнологии.

12 марта 2018 года зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько предложил вернуть «основы безопасности дорожного движения и профессиональной подготовки водителей». По его словам, знания ПДД и основ вождения необходимы школьникам в современной жизни.

10 ноября того же года стало известно, что в российских школах с начала учебного года будут введены обязательные уроки шахмат. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, по этому предмету уже есть учебники, а также программы для педагогов. Общий объем курса для первоклассников составит 33 часа, для учеников со 2 по 4 классы — 34 часа.

Подготовил Артем Косенок