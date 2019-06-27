Житель Хакасии отсудил 50 тыс. рублей за преследование по экстремистской статье

Жителя Хакасии Артема Юрченко, обвиненного в экстремизме за публикации картинок и видео на религиозные темы в социальной сети «ВКонтакте», исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Суд обязал Минфин РФ выплатить ему компенсацию в сумме 50 тыс. руб. за незаконное уголовное преследование. Однако абаканец суммой компенсации не удовлетворен и намерен в ближайшее время обжаловать решение. Для того чтобы закрыть уголовное дело, правоохранительным органам потребовалось 19 месяцев.

26 июня Абаканский городской суд обязал Минфин РФ в лице управления Федерального казначейства по Республике Хакасия выплатить Артему Юрченко 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование по делу об экстремизме. Информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе суда, отметив, что мотивировочная часть решения будет обнародована на следующей неделе.

В 2016 году 22-летний Артем Юрченко разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько постов. Первый проиллюстрирован видео с выступлением украинского общественного деятеля и писателя Эдуарда Ходоса о нечестных выборах на Украине в 2014 году. А остальные десять — шутливые картинки с изображением патриарха Кирилла и иконы Божьей Матери. Сотрудники отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и Центра по противодействию экстремизму завели на господина Юрченко два уголовных дела за возбуждение ненависти либо вражды, а равно за унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Позже их объединили. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок от трех до шести лет либо штраф в размере от 300 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

«У Юрченко были заблокированы счета, начали отворачиваться друзья, перестали с ним общаться, ему было очень тяжело»,— рассказал “Ъ” адвокат Владимир Васин.

Сам Артем Юрченко отметил, что у него появились проблемы не только с банковскими картами, но и с электронными кошельками. «Во время следствия мне постоянно звонили из правоохранительных органов, забирали компьютерную технику. А во время обыска понятыми были студенты с юридического, все свои. Был сплошной стресс»,— рассказывает он.

Во время следствия по делу провели четыре лингвистические экспертизы, а Росфинмониторинг внес Артема Юрченко в перечень террористов и экстремистов. Впрочем, лингвисты сделали вывод, что в опубликованных картинках и видео нет преступного умысла. По словам адвоката Владимира Васина, прокуратура не стала направлять это дело в суд, потому что «никому не была интересна оправдательная перспектива». Он отметил, что во время расследования выяснилось, что некоторые материалы по делу имели признаки фальсификации. Например, видео на странице «ВКонтакте» Артема Юрченко длилось 4 мин. 31 сек., а в материалах дела фигурировало видео длительностью 3 мин. 55 сек.

В октябре 2017 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. В 2018 году Росфинмониторинг исключил Артема Юрченко из списка экстремистов и террористов. В апреле 2019 года он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

«Суммой компенсации я не удовлетворен, будем подавать апелляцию»,— прокомментировал “Ъ” решение суда Артем Юрченко.

2 июля будет рассмотрен второй иск — о материальной компенсации в размере 150 тыс. руб. за юридические расходы на адвокатов.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, после декриминализации статьи об экстремизме несколько оправданных подали иски. Среди них помимо Артема Юрченко жители Майкопа, Барнаула, Ульяновска, Санкт-Петербурга и Вологды.

Закон о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2018 года. Согласно поправкам, преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ, совершенные впервые, предусматривают административное наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб., обязательных работ до 100 часов или ареста до 15 суток. Повторное преступление в течение года влечет уголовную ответственность.

Юлия Сасевич, Новосибирск