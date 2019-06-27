РПЦ уточнила позицию по абортам: не запрет, а вывод из ОМС

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), написал в своем Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, церковь еще не сформулировала документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия».

«Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви — вывод абортов из ОМС. За запрет выступают некоторые общественные организации»,— написал он.

Ранее РПЦ опубликовала проект документа о защите жизни с момента зачатия, в котором предложила считать с момента зачатия эмбрион уникальным развивающимся человеческим существом. Значительная часть документа касается искусственного прерывания беременности: «Аборт — это всегда произвольное лишение жизни человеческого существа, то есть убийство».

А в начале 2018 года патриарх Кирилл призвал церковь заняться социальной работой. Глава РПЦ подчеркнул, что она должна развиваться по мере расширения церковной «противоабортной деятельности». «Чем больше мы будем призывать женщин не делать аборты, тем активнее у нас должна развиваться система помощи молодым мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию»,— заявил патриарх Кирилл.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Права человека защищают в зародыше».