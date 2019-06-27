Проект единой транспортной карты «Алга» оценен в 700 млн рублей

Внедрение и продвижение единой транспортной карты (ЕТК) «Алга», которая запускается в Башкирии, обойдется в 700 млн руб. Инвестиции запланированы на период до 2021 года, сообщает «Башмедиа» со ссылкой на данные оператора проекта — АО «Башкирский регистр социальных карт» (БРСК) и госкомтранса республики. По прогнозу заместителя генерального директора БРСК Олега Романова, на третий год проект должен выйти на окупаемость и принести прибыль в размере 10 млн руб. Возвращать вложения оператор намерен через отчисления перевозчиков, которые составят 4,5% от выручки. Присоединившиеся к проекту участники рынка перевозок бесплатно получат транспортный терминал с функцией кассового аппарата, услуги фискализации и кастомизации. Таким образом власти намерены легализовать около 7 млрд руб. теневого оборота пассажирской отрасли, отмечает издание.

ЕТК стоимостью 50 руб. уже поступила в продажу, в течение трех лет объем ее выпуска планируют довести до 750 тыс. штук. К реализации карты подключены местные розничные сети «Уфа-печать», «Альдо», «Башспирт», «Байрам», «Батыр». Пополнение ЕТК будет возможно в отделениях и на онлайн-сервисах Сбербанка, «Почты России», в аптеках «Башфармация». С 1 сентября оператор планирует запустить мобильное приложение для смартфонов.

Использование ЕТК началось в госкомпании «Башавтотранс», отмечает «Башмедиа». С другими перевозчиками еще ведутся переговоры.

БРСК на этой неделе провел три закупки у единственных поставщиков на изготовление и поставку пластиковых карт оплаты проезда и терминалов. На эти цели выделен 21 млн руб. Контракты стоимостью 12,7 млн руб. на поставку ЕТК «Алга» с транспортным решением «Расчетные решения» и MSAM-карт с чипом COSMO планируется заключить с новосибирским ЗАО «Техносервис» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит Михаилу Кнутареву и Олегу Устинову). Терминалы на 8,32 млн руб. БРСК планирует закупить у ижевского ООО «Линкмаркет» (принадлежит Юрию Зорину и Константину Трефилову). Закупки у единственного поставщика объясняются в документах заказчика необходимостью получить товары и услуги в кратчайшие сроки и по минимальной цене. При этом сроки поставки не уточняются. Себестоимость каждой пластиковой карты — 37 руб. , MSAM-карты — 364 руб., терминала — 16,632 тыс. руб.

Ирина Самойлова, Майя Иванова