В России появится сервис оценки риска по стилю вождения

Сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля в России появится в 2021 году, с его помощью страховщики получат возможность относить водителей к группе риска, от которой будет зависеть стоимость полиса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе рабочей группы национальной технологической инициативы «Автонет». «Для оценки качества вождения используются данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и системы ЭРА-ГЛОНАСС»,— сказал собеседник агентства.

«Сервис позволит классифицировать все типы водителей и передавать данные о вождении страховым компаниям для индивидуального расчета стоимости полиса ОСАГО и каско»,— сообщил представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.

В конце 2018 года сообщалось, что опасное вождение будет обходиться нарушителям в 5 тыс. руб.— такую сумму назвал глава ГИБДД Михаил Черников. Норма об опасной езде появилась в правилах дорожного движения в 2016 году.

Усилить контроль за дорожными камерами и автошколами, ужесточить санкции за превышение скорости, ввести конфискацию автомобилей у пьяных водителей, поднять стоимость полисов ОСАГО для злостных нарушителей ПДД — такие предложения прозвучали вчера в ходе заседания Госсовета по развитию автодорог и безопасности движения.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дороги наши велики и обильны, а порядка в них нет».