Независимые АЗС ощутили регуляторное давление

Независимые АЗС пожаловались на убытки из-за чрезмерного давления со стороны государства. По их словам, топливный бизнес настолько зарегулирован, что ситуация похожа на тиски. Владельцы АЗС обратились к первому вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой не допустить деградацию отрасли. По словам представителей Независимого топливного союза, все виды бизнеса, от переработки до розницы, находятся в кризисе. АЗС практически не получают прибыли. К этому, по мнению игроков рынка, привели чрезмерные попытки властей удержать резкие скачки цен на бензин.
Чтобы разрешить эту ситуацию, нужно снизить акциз и отменить механизм компенсаций для нефтяников, отметил автор письма, президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Акциз очень сильно влияет на конечную цену. Согласно изначальной задумке, он должен был снижаться последовательно. А он у нас в последнее время только рос, и планируется, что будет расти дальше. И вместо того, чтобы работать с ним, придумывается демпфирующий механизм: мы сначала соберем акциз, а потом из других фондов бюджета заплатим нефтяным компаниям компенсацию за то, что они должны, по идее, сдерживать цены. Но на самом деле есть только директивное сдерживание, а этотдемпфирующий механизм оторван от цен внутреннего рынка. Надо пересматривать картину, потому что сегодняшние реалии — это обречение наших автомобилистов на то, чтобы цена росла медленно и постепенно, безо всяких надежд на снижение».
Крупные нефтяные компании также неоднократно называли налоговую политику государства в топливной сфере непродуманной. Однако в «Роснефти» «Ъ FM» отказались комментировать предложения владельцев независимых АЗС. Кроме того, механизм демпфера — это компенсация выпадающих доходов, когда производители соглашаются продавать топливо на внутренний рынок, а не экспортировать — также собираются корректировать. А это, в свою очередь, может вызвать недовольство крупных игроков, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:
«Мы бесконечно пытаемся усложнить всю схему. Увеличиваем одни налоги, пытаемся компенсировать за счет других выплат. Потом выясняется, что, чтобы бюджет мог что-то выплатить, нужно увеличить другие налоги. Но это не работает в конечном счете. Независимые заправщики и многие вертикально интегрированные компании настаивают на пересмотре демпфера. Но, если будет изменения, а с 1 июля он будет переработан, то дополнительные деньги, которые будут получать нефтяные компании, должны будут вернуть правительству через увеличение НДПИ.
На следующей неделе истекает срок действия соглашения правительства с нефтяниками о контроле цен на топливо в рознице. Оно действует с ноября прошлого года. По данным «Ведомостей», стороны договорились, что после отмены документа рост стоимости бензина на АЗС не превысит инфляцию.
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