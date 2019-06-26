Независимые АЗС ощутили регуляторное давление

Независимые АЗС пожаловались на убытки из-за чрезмерного давления со стороны государства. По их словам, топливный бизнес настолько зарегулирован, что ситуация похожа на тиски. Владельцы АЗС обратились к первому вице-премьеру Антону Силуанову с просьбой не допустить деградацию отрасли. По словам представителей Независимого топливного союза, все виды бизнеса, от переработки до розницы, находятся в кризисе. АЗС практически не получают прибыли. К этому, по мнению игроков рынка, привели чрезмерные попытки властей удержать резкие скачки цен на бензин.

Чтобы разрешить эту ситуацию, нужно снизить акциз и отменить механизм компенсаций для нефтяников, отметил автор письма, президент Независимого топливного союза Павел Баженов: «Акциз очень сильно влияет на конечную цену. Согласно изначальной задумке, он должен был снижаться последовательно. А он у нас в последнее время только рос, и планируется, что будет расти дальше. И вместо того, чтобы работать с ним, придумывается демпфирующий механизм: мы сначала соберем акциз, а потом из других фондов бюджета заплатим нефтяным компаниям компенсацию за то, что они должны, по идее, сдерживать цены. Но на самом деле есть только директивное сдерживание, а этотдемпфирующий механизм оторван от цен внутреннего рынка. Надо пересматривать картину, потому что сегодняшние реалии — это обречение наших автомобилистов на то, чтобы цена росла медленно и постепенно, безо всяких надежд на снижение».

Крупные нефтяные компании также неоднократно называли налоговую политику государства в топливной сфере непродуманной. Однако в «Роснефти» «Ъ FM» отказались комментировать предложения владельцев независимых АЗС. Кроме того, механизм демпфера — это компенсация выпадающих доходов, когда производители соглашаются продавать топливо на внутренний рынок, а не экспортировать — также собираются корректировать. А это, в свою очередь, может вызвать недовольство крупных игроков, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

«Мы бесконечно пытаемся усложнить всю схему. Увеличиваем одни налоги, пытаемся компенсировать за счет других выплат. Потом выясняется, что, чтобы бюджет мог что-то выплатить, нужно увеличить другие налоги. Но это не работает в конечном счете. Независимые заправщики и многие вертикально интегрированные компании настаивают на пересмотре демпфера. Но, если будет изменения, а с 1 июля он будет переработан, то дополнительные деньги, которые будут получать нефтяные компании, должны будут вернуть правительству через увеличение НДПИ.

Поэтому, когда независимые АЗС призывают дополнительно увеличить НДПИ, они тем самым говорят: “Давайте заставим вертикально интегрированные компании субсидировать наш бизнес”. Конечно, последние от этого не в восторге».

На следующей неделе истекает срок действия соглашения правительства с нефтяниками о контроле цен на топливо в рознице. Оно действует с ноября прошлого года. По данным «Ведомостей», стороны договорились, что после отмены документа рост стоимости бензина на АЗС не превысит инфляцию.

Елена Иванова