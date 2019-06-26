Инфляция сдвинулась с нулевой отметки

Уровень инфляции начал расти, следует из материалов Росстата за 18–24 июня. С начала месяца этот показатель составил 0,1%, с начала года — 2,5%. Предыдущие три недели инфляция сохранялась на нулевом уровне.

Напомним, согласно новому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2019 года должна составить 4,2–4,7%. В Минэкономики считают, что оценка Банка России завышена, и этот показатель может оказаться даже ниже 4%. В целом прогноз ведомства составляет 4,3%.

О разногласиях ЦБ и Минэкономики читайте в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».