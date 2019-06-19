Инфляция сохраняется на нулевом уровне третью неделю подряд

Нулевая инфляция сохраняется в России третью неделю подряд, следует из данных Росстата за 11–17 июня. Отмечается, что этот показатель не меняется с начала месяца. В прошлом году в аналогичный период он был на уровне 0,5%.

При этом инфляция с начала 2019 года составляет 2,4%. В прошлом году она была на уровне 2,1%.

Напомним, согласно новому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года должна составить 4,2–4,7%. В Минэкономики считают, что оценка Банка России завышена, и этот показатель может оказаться даже ниже 4%. В целом прогноз ведомства составляет 4,3%.

Подробнее о разногласиях ЦБ и Минэкономики — в материале “Ъ” «Ценам не верят в кредит».