В Ленобласти выделят 138 млн рублей на обустройство мусорных площадок

Депутаты Заксобрания Ленобласти поддержали выделение средств в размере 138 млн рублей на обустройство 700 контейнерных мусорных площадок в муниципальных образованиях региона. Об этом стало известно по итогам заседания, на котором были приняты поправки по корректировке областного бюджета на 2019 год.

Программа обустройства площадок для сбора мусора и оборудования их по единому стандарту разработана в Ленобласти по поручению губернатора Александра Дрозденко. Она предполагает выдачу субсидий и рассчитана на три года.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что из-за недовольства жителей по поводу резкого повышения тарифов на вывоз ТБО власти Ленобласти пообещали уменьшить стоимость услуг на вывоз мусора на 5-6%.

Анастасия Шумова