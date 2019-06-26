«Ведомости»: на землях ГКНПЦ им. Хруничева в Москве решили построить деловой центр

На территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева (ГКНПЦ) в Москве, где планируется построить Национальный космический центр (НКЦ), появится деловой центр, с технопарками общей площадью около 2,89 млн кв. м, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве Москвы. По объемам застройки проект сопоставим с деловым центром «Москва-сити». Застраивать территорию ГКНПЦ будет принадлежащая столичному правительству компания «Мосинжпроект».

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы готовится получить более 80 га земли в Филях на западе столицы, принадлежащие ГКНПЦ им. Хруничева. На этой земле мэрия хотела построить жилье, но сделку, по данным “Ъ”, заблокировал лично президент РФ Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, он отметил, что там должен появиться аэрокосмический кластер, где объединиться основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства. На создание НКЦ Москва из собственного бюджета потратит 25 млрд руб.

Подробнее о спорах вокруг земель ГКНПЦ им. Хруничева читайте в материале “Ъ”.