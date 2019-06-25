Голосам банковских клиентов расширяют диапазон

1 ноября стартует расширенный пилотный проект по использованию биометрии. Планируется, что данные граждан — образцы лица и голоса — будут использоваться в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), колл-центрах, отделениях банков и банкоматах.

О планах запуска с 1 ноября проекта «Биометрия-light», заявлено в паспорте проекта «Удаленная идентификация. 2-й этап» (есть в распоряжении “Ъ”). В нем будет отрабатываться возможность использования сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС) гражданами образцов лица и голоса при операциях через ДБО, колл-центры, отделения банков или банкоматы. «Биометрия-light» в сфере ДБО (согласно проекту) должна решить проблему подмены личности клиента, компрометации устройства клиентов или канала передачи данных. Предлагается использовать биометрию для подтверждения операций, имеющих признаки мошеннических, а также применять ее при интернет-покупках вместо кода из СМС. Кроме того, использование биометрии-light должно решить проблему подделки паспортов клиентов и внутреннего фрода в банках. Предлагается, в том числе, и революционный вариант использования биометрии вместо паспорта. При звонке в колл-центр биометрия позволит расширить перечень доступных операций, в банкоматах она даст возможность снимать и вносить наличные.

В ЦБ планы по расширению использования биометрии подтвердили. Совместно с участниками рынка в рамках профильной рабочей группы «обсуждаются бизнес-процессы и новые кейсы применения механизма удаленной идентификации в деятельности банков», отметили в пресс-службе. В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что реализуют технологическую возможность использования ЕБС для внутрибанковских задач, как альтернативы собственной системе банка. «Банки сами определят, какие сервисы они хотят встроить»,— отметили там.

Участники рынка отмечают, что при всем достоинстве расширения использования данных ЕБС нельзя полагаться только на эту систему. «Биометрия не дает 100% гарантий идентификации, поэтому она хороша в качестве дополнительного фактора идентификации, но не единственного»,— уверен заместитель гендиректора «Аладдин Р.Д.» Алексей Сабанов. «Важна конечная реализация идеи, как биометрия будет комбинироваться с уже используемыми сейчас методами идентификации, от этого зависит — вырастет уровень фрода после ее использования или упадет»,— указывает начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Банки поддерживают идею использования биометрии в колл-центрах и отделениях. «Как дополнительный фактор идентификации при звонке в колл-центр, биометрия позволит значительно сократить время на идентификацию при разговоре»,— уверен зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. «Биометрия при обращении в отделение дает стопроцентную защиту от мошенничеств с поддельными паспортами,— добавляет руководитель дирекции биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин.— В 2018 году использование биометрии в отделениях позволило нам предотвратить несколько тысяч мошеннических операций». Вместе с тем в банке «ФК Открытие» уверены, что применение биометрии в ДБО будет трудоемким и затратным, так как потребуется приобретать специальный модуль для программного обеспечения и совершенствовать инфраструктуру. Что же касается применения биометрии в банкоматах, то банкиры единодушны — главное, чтобы это требование не стало обязательным и не пришлось менять весь парк устройств. По словам члена совета директоров РНКО «Платежный центр» Александра Погудина, использование технологий ЕБС для сокращения мошенничеств в ДБО актуально для всех банков, кроме нескольких крупнейших с собственными биометрическими системами и базами.

Кроме того, эксперты видят и дополнительные риски удаленной идентификации. «Те же банковские трояны могут в мобильных приложениях перехватывать изображение с камер и голос с микрофона, и при наличии этого риска биометрия лишь упрощает подмену личности клиента,— отмечает топ-менеджер одного из крупных банков.— Наряду с внедрением биометрии требуется усиление защиты смартфонов и ПК пользователей, а у этой задачи видимого решения нет». Но главное, что может помешать реализации проекта,— неготовность населения. «Сейчас на финансовом рынке пока отсутствует опыт масштабного внедрения такой идентификации, потому на первом этапе целесообразно предлагать клиентам и традиционный, и новый способ идентификации»,— уверены в банке «Русский стандарт».

Вероника Горячева, Ксения Дементьева