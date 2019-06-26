В бывшем здании Сбербанка откроется клиника «Медгард-Пермь»

В медицинском подразделении самарского холдинга «СИНКО» сообщили, что в бывшем здании Западно-Уральского банка Сбербанка России по ул. Монастырская, 4, откроется лечебно-диагностический комплекс «Медгард-Пермь». «Проектирование клиники уже началось, но этот процесс, в том числе оформление необходимых разрешений-согласований, потребует некоторого времени – до года» - отметили в «Медгарде».

На период создания клиники часть площадей здания будут сданы в аренду, отметили в компании. Как сообщал вчера «Ъ-Прикамье», управлением бизнес-центром в здании занялась ГК «Перспектива». Офисные помещения займут около половины площадей здания (порядка 5 тыс. кв.м.), оставшаяся половина достанется медицинскому центру.

В пермской клинике «Медгард» будет работать поликлиника, детская поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория, отделение инструментальной диагностики, большой круглосуточный стационар, отделение хирургии и эндохирургии, отделение анестезиологии и реанимации, отделение восстановительной медицины,

Напомним, что самарское АО «СИНКО» развивает сеть многопрофильных медицинских центров «Медгард» в Приволжском федеральном округе (Самара, Тольятти, Ульяновск, Оренбург, Саратов и Набережные Челны). На разной стадии проектирования и строительства находятся клиники в Пензе, Саратове, Ульяновске и Энгельсе.