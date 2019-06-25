Русскому языку — российское право

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, в каких случаях суды могут рассматривать споры потребителей с международными интернет-магазинами по российскому законодательству. Такая возможность была и раньше, но инструкции и критерии для судов появились только сейчас. Для применения права РФ необязательно, чтобы у магазина было представительство в России. ВС предлагает учитывать русскоязычный интерфейс, рублевые цены и телефоны с российскими кодами. Ряд юристов поддерживают подход ВС, хотя и допускают, что новые риски вынудят магазины поднять цены. Но он может привести и к казусам, а также не решает проблему исполнения вердиктов судов.

Пленум ВС 25 июня представил проект постановления «О применении норм международного частного права судами Российской Федерации». В нем, в частности, разъясняется подход к выбору применимого права к трансграничным потребительским судебным спорам. По мнению ВС, в случае возникновения у покупателей международных интернет-магазинов разногласий с ними, суды могут рассмотреть претензии по российскому праву, даже если в пользовательском соглашении или, например, договоре купли-продажи указано иное.

ВС отметил, что нормы закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ (ст. 1212 «Право, подлежащее применению к договору с участием потребителя») могут применяться к таким потребительским спорам при соблюдении одного из следующих условий: либо контрагент осуществляет деятельность в стране места жительства потребителя, либо контрагент «любыми способами направляет свою деятельность» на ее территорию. Именно второе условие истолковано в проекте постановления.

Так, под направлением деятельности на российского потребителя ВС предлагает понимать «поддержание в сети Интернет сайта, содержание которого свидетельствует о его ориентации на потребителей из соответствующей страны».

То есть сайт может признаваться таковым, если одним из его языков является русский. Предлагается также отнести к критериям цены и телефоны.

Если ценники приведены в российских рублях, а номера телефонов содержат российские коды, суды могут рассмотреть иск потребителя по российскому праву. ВС уточнил, что список нельзя считать исчерпывающим и он может быть дополнен, например, если владелец сайта заказывал услуги, направленные на повышение его цитируемости у российских пользователей.

Опрошенные “Ъ” юристы считают разъяснения ВС своевременными, но говорят, что предложенные критерии должны учитываться лишь в совокупности в каждом конкретном деле.

Партнер Law & Commerce Offer Виктория Соловьева поясняет, что «критерий направленности» в подходе ВС «отражает сложившуюся позицию в европейской практике». «Но критерии должны быть шире, чтобы правоприменительная практика судов не шла по пути принятия решения только исходя из совокупности того, что указано в проекте»,— уточняет госпожа Соловьева. По ее мнению, приведенные ВС критерии «не в полной мере отражают реалии современного рынка». Юрист предлагает дополнить список условием о возможности исполнения заключенного на сайте договора на территории РФ, а также учитывать наличие рекламы на русском языке.

Старший юрист корпоративной практики «Дювернуа Лигал» Анна Сенаторова тоже считает, что необходимость в разъяснениях назрела давно, учитывая ежедневный рост интернет-торговли, и постановление «поможет потребителям понять правила игры и облегчит судебную защиту их прав». Юрист уточняет, что количество споров по защите прав потребителей со ссылкой на ст. 1212 ГК РФ невелико. В то же время, по ее мнению, разъяснения ВС могут привести к тому, что интернет-магазины учтут эти риски при составлении публичных оферт и при формировании цен.

Но есть и другое мнение. Советник юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Баев подчеркивает, что наличие на сайте русского языка не может свидетельствовать о направленности деятельности на территорию РФ: «На русском языке общаются жители многих стран. Например, вряд ли можно считать направленными на территорию РФ продажи интернет-магазина фермерских продуктов из Риги, предлагающего клиентам товары в том числе и на русском языке». При этом, добавляет юрист, постановление ВС «не решает и не может решить главной проблемы — вынесенное по спору потребителя с иностранным продавцом решение суда требует приведения его в исполнение на территории другого государства, что на практике может вызвать существенные затруднения».

Андрей Райский