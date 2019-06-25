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Александр Беглов представил председателей двух комитетов Смольного

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании правительства в Смольном представил руководителей двух комитетов — Жилищного и комитета по природопользованию.

Жилищный комитет официально возглавил Виктор Борщев, вместо Василия Осипова. Он занял пост 5 июня. Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с начала июня руководит Денис Беляев. Ранее он занимал пост директора Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства им. Л. С. Берга (ФГБНУ «ГосНИОРХ») и возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства.

Кроме того, во время заседания Александр Беглов предложил депутату Заксобрания Олегу Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям. На предложение парламентарий ответил согласием.

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