Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка. «Такой функционал может потребоваться, например, в том случае, если необходимо срочно перевести кому-то деньги, а на дебетовой карте отсутствуют средства. Раньше для этого необходимо было искать банкомат, чтобы снять деньги с кредитной карты и внести их на дебетовую»,— рассказал вице-президент Сбербанк Игорь Мамонтов.

Перевести деньги пока можно только в веб-версии «Сбербанка Онлайн» по номеру телефона или карты, позже эта функция станет доступной в мобильном приложении. За пользование услугой взимается комиссия 3% (такую же комиссию клиент платит за снятие денег с кредитных карт в банкомате), но не менее 390 руб. Поэтому необходимо переводить минимум 13 тыс. руб., иначе комиссия будет выше 3%. На такие переводы не распространяется беспроцентный период в 50 дней.

Ранее Сбербанк запустил новый сервис, благодаря которому любой человек сможет получить перевод в банкомате наличными. Для отправки такого перевода достаточно знать номер мобильного или фамилию, имя, отчество получателя. Отправить такой перевод уже могут клиенты 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить перевод можно по всей России.

О стратегии развития банка читайте в интервью главы Сбербанка Германа Грефа “Ъ”.